Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Маркус Тюрам — второй игрок в истории «Интера» с голами в пяти подряд матчах Серии А

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам отличился в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Пармой». Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу чёрно-синих. Таким образом, Тюрам стал вторым футболистом в истории миланцев после Кристиана Вьери, который забил в пяти встречах чемпионата Италии подряд.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Всего в нынешнем сезоне Тюрам провёл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал семь результативных передач.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала 79 очков в 34 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» при игре в запасе составляет девять очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.

Сегодня «Интер» станет чемпионом, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
