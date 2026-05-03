Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» стал чемпионом в третий раз за шесть лет

«Интер» стал чемпионом в третий раз за шесть лет
Комментарии

«Интер» обыграл «Парму» (2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 и выиграл национальное первенство. Тем самым «нерадзурри» стали чемпионами Италии в третий раз за шесть лет.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Ранее «Интер» выигрывал Серию А в сезоне-2020/2021 под руководством Антонио Конте и в розыгрыше 2023/2024, когда главным тренером команды был Симоне Индзаги. Нынешним главным тренером миланцев является Кристиан Киву.

«Интер» набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Помимо того, чёрно-синим предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Лацио» 13 мая.

Материалы по теме
Сегодня «Интер» станет чемпионом, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Сегодня «Интер» станет чемпионом, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android