«Интер» стал чемпионом в третий раз за шесть лет

«Интер» обыграл «Парму» (2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 и выиграл национальное первенство. Тем самым «нерадзурри» стали чемпионами Италии в третий раз за шесть лет.

Ранее «Интер» выигрывал Серию А в сезоне-2020/2021 под руководством Антонио Конте и в розыгрыше 2023/2024, когда главным тренером команды был Симоне Индзаги. Нынешним главным тренером миланцев является Кристиан Киву.

«Интер» набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Помимо того, чёрно-синим предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Лацио» 13 мая.