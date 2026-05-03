«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: Винисиус Жуниор оформил дубль на 66-й минуте

В эти минуты проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Эспаньол» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче — 2:0 в пользу команды гостей.

Нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор забил второй мяч в ворота «Эспаньола» на 66-й минуте.

Ранее Винисиус открыл счёт в матче на 55-й минуте.

После 33 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает 13-е место. «Королевский клуб» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Барселона» с 88 очками после 34 игр.

В минувшем туре «Эспаньол» разделил очки с «Леванте» — 0:0, а «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» — 1:1.