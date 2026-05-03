Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Осталось три шанса». Слот — о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3) ответил, обеспокоен ли он из-за возможного непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«Я бы не сказал, что слово «обеспокоен» здесь уместно, но я прекрасно понимаю, что нам нужны три очка. Именно поэтому меня так расстроило, что мы не смогли их сегодня набрать. Хотя в первом тайме мы не заслуживали этих очков, это совершенно очевидно. Но если сравниваешь счёт, отыгравшись после отставания в два мяча, то должен уехать домой с победой, чего мы не сделали. Мы знали перед игрой, что у нас было четыре шанса набрать три очка и выйти в Лигу чемпионов. Теперь осталось три шанса», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.

