«Осталось три шанса». Слот — о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3) ответил, обеспокоен ли он из-за возможного непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Я бы не сказал, что слово «обеспокоен» здесь уместно, но я прекрасно понимаю, что нам нужны три очка. Именно поэтому меня так расстроило, что мы не смогли их сегодня набрать. Хотя в первом тайме мы не заслуживали этих очков, это совершенно очевидно. Но если сравниваешь счёт, отыгравшись после отставания в два мяча, то должен уехать домой с победой, чего мы не сделали. Мы знали перед игрой, что у нас было четыре шанса набрать три очка и выйти в Лигу чемпионов. Теперь осталось три шанса», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.
«Ливерпуль» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.
- 3 мая 2026
