«Интер» стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» в 35-м туре Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Маркус Тюрам на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян забил второй гол чёрно-синих.

Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 35 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.