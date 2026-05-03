Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
Интер — Парма, результат матча 3 мая 2026, счет 2:0, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» в 35-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Маркус Тюрам на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян забил второй гол чёрно-синих.

Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 35 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.

