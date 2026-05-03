Эспаньол — Реал Мадрид, результат матча 3 мая 2026, счет 0:2, 34-й тур Ла Лиги 2025/2026

Мадридский «Реал» победил «Эспаньол» в матче Ла Лиги благодаря дублю Винисиуса Жуниора
Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Эспаньол» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Встреча завершилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

Нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор открыл счёт в матче на 55-й минуте. На 66-й минуте Винисиус забил второй мяч в ворота «Эспаньола».

После 34 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает 13-е место. «Королевский клуб» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Барселона» с 88 очками после 34 игр.

В следующем туре «Реал» встретится с «Барселоной» 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу», а «Эспаньол» 9 мая сыграет с «Севильей».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
