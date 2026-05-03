«Доволен своими футболистами». Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби — о матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о победе своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12'     0:2 Ришарлисон – 25'     1:2 Буэндия – 90+6'    

«Мы провели матч с очень хорошей командой. У «Астон Виллы» много качественных футболистов, отличный тренер, но очень хорошо играли на протяжении 60 минут и без мяча, и с мячом. Игровые действия Уоткинса и Буэндии осложняли нам работу, мы пропустили гол. Это была единственная наша ошибка на поле. Я доволен своими футболистами. Знаю, как много они пережили в этом сезоне.

Высокий прессинг — это вопрос психологии, а затем уже владения мячом. Мы очень хорошо действовали, когда нужно было использовать свободное пространство или бить по воротам. Люблю играть в футбол. Моя работа — помогать футболистам и показывать им, на что они способны.

Когда Галлахер в оптимальной форме, мы как будто играем с 12 футболистами на поле. Он потрясающий игрок. Коло Муани и Матис Тель провели выдающийся матч. А ещё я очень доволен игрой центральных защитников как с мячом, так и без него», — приводит слова Де Дзерби BBC.

