Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз

«Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз
Комментарии

«Интер» победил «Парму» (2:0) в матче 35-го тура Серии А и стал чемпионом Италии. Это 21-й подобный титул «нерадзурри» в истории.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

По числу чемпионских титулов Серии А «Интер» находится на втором месте, лидером является «Ювентус», у которого 36 подобных трофеев. В активе «Милана» 19 чемпионств, «Дженоа» — девять, у «Торино», «Болоньи» и «Про Верчелли» — по семь.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства с 82 очками. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Италии команда Кристиана Киву встретится 9 мая с «Лацио» в гостях, 17 мая дома с «Вероной» и 24 мая на выезде с «Болоньей».

Материалы по теме
Киву взял первый трофей на взрослом уровне. Ранее он брал скудетто с молодёжкой «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android