«Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз

«Интер» победил «Парму» (2:0) в матче 35-го тура Серии А и стал чемпионом Италии. Это 21-й подобный титул «нерадзурри» в истории.

По числу чемпионских титулов Серии А «Интер» находится на втором месте, лидером является «Ювентус», у которого 36 подобных трофеев. В активе «Милана» 19 чемпионств, «Дженоа» — девять, у «Торино», «Болоньи» и «Про Верчелли» — по семь.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства с 82 очками. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Италии команда Кристиана Киву встретится 9 мая с «Лацио» в гостях, 17 мая дома с «Вероной» и 24 мая на выезде с «Болоньей».