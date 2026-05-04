Тренер Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии

«Интер» обыграл «Парму» (2:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 и выиграл национальное первенство. Тем самым наставник миланцев Кристиан Киву впервые стал чемпионом Италии в качестве тренера.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Кристиан Киву возглавил «Интер» в июне 2025 года. Во время игровой карьеры за «нерадзурри» он трижды выигрывал Серию А, а также два раза побеждал в Кубке Италии и один раз в Лиге чемпионов.

«Интер» набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Кроме того, чёрно-синим предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Лацио» 13 мая.

