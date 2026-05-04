Сперцян прокомментировал достижение отметки в 100 результативных действий за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о достижении отметки в 100 результативных действий за основную команду — он стал первым воспитанником клуба, кому покорилось это достижение. Это произошло в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0). Сперцян оформил результативную передачу на нападающего Джона Кордобу.

— У тебя сегодня важное достижение — это отметка в 100 результативных действий за основную команду, первый воспитанник, кто достиг этой отметки. Что чувствуешь?

— Эмоций очень много, большая честь, гордость. Всё-таки это крутое событие, на этом останавливаться не собираюсь.

— Мог ли ты представить, или, может, даже мечтал об этом, когда ты только поступил в академию?

— Ну, конечно, мечтал, думал об этом, попасть в историю дорогого стоит. Поэтому сейчас не знаю даже, что сказать. Надо чуть остыть после игры. И уже тогда что-нибудь скажу покрасивее.

— Следишь ли за гонкой лучших ассистентов в чемпионате? Ты лидируешь, лидируешь с большим отрывом, важно ли для тебя забрать эту награду?

— Ну, слежу, конечно. Важно в каждой игре забивать, отдавать и делать пользу команде, помогать. Поэтому разницы нет — главное, чтоб команда побеждала, — сказал Сперцян в интервью клубной-пресс-службе.

После 28-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.