Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян прокомментировал достижение отметки в 100 результативных действий за «Краснодар»

Сперцян прокомментировал достижение отметки в 100 результативных действий за «Краснодар»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о достижении отметки в 100 результативных действий за основную команду — он стал первым воспитанником клуба, кому покорилось это достижение. Это произошло в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0). Сперцян оформил результативную передачу на нападающего Джона Кордобу.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

— У тебя сегодня важное достижение — это отметка в 100 результативных действий за основную команду, первый воспитанник, кто достиг этой отметки. Что чувствуешь?
— Эмоций очень много, большая честь, гордость. Всё-таки это крутое событие, на этом останавливаться не собираюсь.

— Мог ли ты представить, или, может, даже мечтал об этом, когда ты только поступил в академию?
— Ну, конечно, мечтал, думал об этом, попасть в историю дорогого стоит. Поэтому сейчас не знаю даже, что сказать. Надо чуть остыть после игры. И уже тогда что-нибудь скажу покрасивее.

— Следишь ли за гонкой лучших ассистентов в чемпионате? Ты лидируешь, лидируешь с большим отрывом, важно ли для тебя забрать эту награду?
— Ну, слежу, конечно. Важно в каждой игре забивать, отдавать и делать пользу команде, помогать. Поэтому разницы нет — главное, чтоб команда побеждала, — сказал Сперцян в интервью клубной-пресс-службе.

После 28-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.

Материалы по теме
«Все в шоке». Сперцян — об отменённом голе Кордобы в ворота «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android