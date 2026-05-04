«До конца с этим клубом». Винисиус Жуниор — после победы «Реала» над «Эспаньолом»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост в соцсети после победы над «Эспаньолом» со счётом 2:0 в 34-м туре испанской Ла Лиги. Бразилец оформил дубль в этом матче.

«До конца с этим клубом. Нужно идти дальше! Мы вернёмся на вершину!» — написал Винисиус.

После 34 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», у которой 88 очков после 34 матчей.

В следующем туре «Реал» встретится с «Барселоной» 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу». В этом матче «Барселона» может оформить защиту титула. «Блаугране» достаточно не проиграть мадридцам, чтобы стать чемпионом во второй раз подряд.