Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«До конца с этим клубом». Винисиус Жуниор — после победы «Реала» над «Эспаньолом»

«До конца с этим клубом». Винисиус Жуниор — после победы «Реала» над «Эспаньолом»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост в соцсети после победы над «Эспаньолом» со счётом 2:0 в 34-м туре испанской Ла Лиги. Бразилец оформил дубль в этом матче.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

«До конца с этим клубом. Нужно идти дальше! Мы вернёмся на вершину!» — написал Винисиус.

После 34 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Барселона», у которой 88 очков после 34 матчей.

В следующем туре «Реал» встретится с «Барселоной» 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу». В этом матче «Барселона» может оформить защиту титула. «Блаугране» достаточно не проиграть мадридцам, чтобы стать чемпионом во второй раз подряд.

Материалы по теме
The Athletic опроверг слухи о скором продлении контракта «Реала» с Винисиусом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android