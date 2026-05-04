Тренер «Астон Виллы» Эмери: мы должны смириться с поражением, «Тоттенхэм» заслужил победу

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12'     0:2 Ришарлисон – 25'     1:2 Буэндия – 90+6'    

«Я разочарован, но мы должны смириться с этим поражением. Сегодня «Тоттенхэм», особенно в первом тайме, играл лучше нас. Они были невероятно сосредоточены и забили два гола очень быстро. После этого стало сложнее. Пытались отыграться. Думаю, во втором тайме мы играли довольно неплохо, но нам не удалось создать по-настоящему опасные моменты. Забили на последней минуте благодаря Эмилиано Буэндии.

Мы проиграли, «Тоттенхэм» заслужил победу, нам же нужно продолжать бороться за высокое место в Премьер-лиге», — приводит слова Эмери официальный сайт «вилланов».

