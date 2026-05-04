Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби высказался о борьбе за сохранение места в АПЛ
Поделиться
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) высказался о борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12' 0:2 Ришарлисон – 25' 1:2 Буэндия – 90+6'
«Сезон ещё не закончен. Нам предстоит сыграть ещё три матча, начиная со встречи с «Лидсом» в понедельник, они играют очень хорошо. Нам нельзя забывать, какая турнирная ситуация была перед матчем с «Вулверхэмптоном». Это была очень печальная ситуация, эти воспоминания должны остаться в нашей памяти», — цитирует Де Дзерби BBC.
«Тоттенхэм Хотспур» с 37 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
01:28
-
01:15
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:42
-
00:41
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:34
-
22:28
-
22:28
-
22:22
-
22:18
-
21:59
-
21:55