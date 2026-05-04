Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби высказался о борьбе за сохранение места в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) высказался о борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

«Сезон ещё не закончен. Нам предстоит сыграть ещё три матча, начиная со встречи с «Лидсом» в понедельник, они играют очень хорошо. Нам нельзя забывать, какая турнирная ситуация была перед матчем с «Вулверхэмптоном». Это была очень печальная ситуация, эти воспоминания должны остаться в нашей памяти», — цитирует Де Дзерби BBC.

«Тоттенхэм Хотспур» с 37 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.