Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби высказался о борьбе за сохранение места в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби после матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) высказался о борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12'     0:2 Ришарлисон – 25'     1:2 Буэндия – 90+6'    

«Сезон ещё не закончен. Нам предстоит сыграть ещё три матча, начиная со встречи с «Лидсом» в понедельник, они играют очень хорошо. Нам нельзя забывать, какая турнирная ситуация была перед матчем с «Вулверхэмптоном». Это была очень печальная ситуация, эти воспоминания должны остаться в нашей памяти», — цитирует Де Дзерби BBC.

«Тоттенхэм Хотспур» с 37 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

