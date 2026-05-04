«Знаем, что можем играть лучше». Тренер «Боруссии» Д Ковач — о поражении от «Боруссии» М

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач высказался о поражении от мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:1) в 32-м туре Бундеслиги.

«Боруссия» Мёнхенгладбах играла остро, агрессивно и упорно. Когда выходишь на поле и выигрываешь единоборства, особенно в атаке, ты набираешь обороты. Было видно, что для них на кону стояло многое, а для нас, по-видимому, не так уж много. Сегодня мы показали плохую игру, поэтому проиграли. Мёнхенгладбах оборонялся остро и интенсивно по всему полю, прессингуя нас при каждом касании мяча. Это был решающий фактор. В такой игре нужно прежде всего выстоять физически. Знаем, что можем играть лучше», — приводит слова Ковача официальный сайт дортмундцев.