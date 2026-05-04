Арбелоа отреагировал на слухи о том, что футболисты «Реала» недовольны Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Эпаньолом» (2:0) отреагировал на слухи о том, что футболисты клуба недовольны нападающим Килианом Мбаппе.

«Смотрите, у меня нет ни малейших сомнений в самоотдаче любого из моих игроков. Думаю, все понимают, насколько важны для нас эти матчи. Когда ты носишь футболку «Реала», ты часть этого клуба и осознаёшь требования, которые на нас возлагаются. Мы — клуб, в котором никогда не было и никогда не будет игрока больше, чем сам «Реал Мадрид». И, думаю, все мои футболисты это прекрасно понимают, что они представляют, где находятся и насколько это важно. И насколько им повезло, насколько всем нам повезло быть в «Реале», — приводит слова Арбелоа Managing Madrid.

На данный момент Мбаппе восстанавливается после мышечной травмы.