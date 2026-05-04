Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на положительный допинг-тест форварда «Спартака» Антона Заболотного

Генич отреагировал на положительный допинг-тест форварда «Спартака» Антона Заболотного
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о положительном результате допинг-теста российского нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«Надо знать, кто такой Антон Заболотный, надо вообще понимать, как он относится к своему здоровью, своему телу и восстановлению. Если что-то запрещённое и могло оказаться у Антона, то только случайно», — сказал Генич в эфире программы «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Заболотный провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Антон Заболотный прокомментировал положительный результат допинг-теста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android