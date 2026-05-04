Генич отреагировал на положительный допинг-тест форварда «Спартака» Антона Заболотного

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о положительном результате допинг-теста российского нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«Надо знать, кто такой Антон Заболотный, надо вообще понимать, как он относится к своему здоровью, своему телу и восстановлению. Если что-то запрещённое и могло оказаться у Антона, то только случайно», — сказал Генич в эфире программы «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Заболотный провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.