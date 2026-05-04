Вальверде повторил достижение, покорявшееся лишь четверым тренерам в истории Ла Лиги

Испанский наставник Эрнесто Вальверде провёл юбилейный 500-й во главе «Атлетика». Это произошло в матче 34-го тура испанской Ла Лиги в рамках баскского дерби с «Алавесом» (4:2).

Как сообщает портал Transfermarkt, Вальверде лишь пятый тренер, который достигал данной отметки во главе одного клуба. Ранее это достижение покорялось Арсенио Иглесиасу (566 игр с «Депортиво»), Мигелю Муньосу (605 — с «Реалом»), Луис Арагонес (612 — с «Атлетико») и Диего Симеоне (795 — с «Атлетико»).

Ранее Эрнесто объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Вальверде завершает свой третий период работы в «Атлетике»: он возглавлял бискайский коллектив в 2003–2005, 2013–2017 годах и с 2022 года по настоящий момент. Всего же у него будет девять сезонов, в которых «львы» одержали 230 побед, 113 раз сыграли вничью и потерпели 157 поражений при разнице голов 736:573. Во главе баскского клуба Эрнесто завоевал Кубок Испании 2024 года, Суперкубок страны — 2015 и семь раз выводил команду в еврокубки.