Вальверде повторил достижение, покорявшееся лишь четверым тренерам в истории Ла Лиги

Испанский наставник Эрнесто Вальверде провёл юбилейный 500-й во главе «Атлетика». Это произошло в матче 34-го тура испанской Ла Лиги в рамках баскского дерби с «Алавесом» (4:2).

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 4
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Бланко – 8'     1:1 Наварро – 46'     2:1 Теналья – 68'     2:2 Сансет – 74'     2:3 Уильямс – 83'     2:4 Уильямс – 87'    

Как сообщает портал Transfermarkt, Вальверде лишь пятый тренер, который достигал данной отметки во главе одного клуба. Ранее это достижение покорялось Арсенио Иглесиасу (566 игр с «Депортиво»), Мигелю Муньосу (605 — с «Реалом»), Луис Арагонес (612 — с «Атлетико») и Диего Симеоне (795 — с «Атлетико»).

Ранее Эрнесто объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Вальверде завершает свой третий период работы в «Атлетике»: он возглавлял бискайский коллектив в 2003–2005, 2013–2017 годах и с 2022 года по настоящий момент. Всего же у него будет девять сезонов, в которых «львы» одержали 230 побед, 113 раз сыграли вничью и потерпели 157 поражений при разнице голов 736:573. Во главе баскского клуба Эрнесто завоевал Кубок Испании 2024 года, Суперкубок страны — 2015 и семь раз выводил команду в еврокубки.

