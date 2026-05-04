Тренер «Акрона» Тедеев: не думал, что «Краснодар» сразу будет настолько упрощать игру
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

— «Краснодар» во втором тайме перешёл на длинные диагонали за спину. Можно ли сказать, что «Акрон» к этому не был готов?
— Нет, мы были готовы. Конечно, изначально я не думал, что «Краснодар» сразу будет настолько упрощать игру. Но они видели и понимали, что делают, и в основном рассчитывали на подбор, на второй мяч, чтобы набежать вторым, скажем так, темпом. Потому что мы, по сути, справлялись с этими длинными передачами. Я не помню ни одного заброса за спину, кроме одного в самом начале тайма. Насколько помню, был момент, где мяч перелетел линию защиты. А в целом считаю, что не было ничего такого сложного, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Динамо», а «Акрон» сыграет с «Ростовом». Оба матча пройдут 11 мая.

