Два млн человек оскорбляли экс-защитника «Барселоны» Пике на концерте у Шакиры — Haberler

На концерте известной исполнительницы Шакиры в бразильском Рио-де-Жанейро примерно два миллиона её поклонников оскорбили бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике. Об этом сообщает Haberler.

Колумбийская певица провела бесплатное шоу в Рио-де-Жанейро на пляже «Копакабана». В ходе выступления певица позволила себе реплику, намекавшую на её отношение к бывшему партнёру, экс‑футболисту «Барселоны» Жерару Пике: «Знаете ли вы, что в Бразилии около 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы содержать семьи. Я — одна из них!»

Вскоре часть зрителей начала скандировать нецензурные возгласы в ритм музыке: «Пике, *** *****».

Пике и Шакира разошлись в 2022 году на фоне слухов о его изменах. У певицы два сына от экс-футболиста. Испанец объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.

