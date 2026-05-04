Агкацев обратился к врачам «Краснодара» после матча РПЛ. Вратарь неделю болел ангиной

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев объявил, что переболел ангиной перед матчем 28‑го тура МИР Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:0). Агкацев вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Всех с важнейшей победой. Неделя перед матчем была непростой — заболел ангиной, не тренировался, лежал с высокой температурой. Огромное спасибо нашим врачам за то, что 24/7 были рядом, ночевали на базе и сделали всё возможное, чтобы поставить меня на ноги к сегодняшней игре. Впереди два важнейших матча — сейчас как никогда нужно объединиться и отдать всё ради победы. Всем здоровья», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.