Шнякин высказался о положительном результате допинг-теста Антона Заболотного

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал информацию о положительном результате допинг-теста российского нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«Люди, которые знают его лично и давно наблюдают за его карьерой, поверьте, у него абсолютно фанатичное отношение и к восстановлению, и ко всему, что связано с его телом. Да, сейчас «Спартаку» он не нужен, просто значится в составе, но мне рассказывали про то, как он до сих пор пашет на тренировках, как он относится к своему телу, в этом возрасте он в порядке. Это даёт нам намёк на то, что всё это нелепая случайность. Впрочем, и случайность бывает фатальной», — сказал Шнякин в эфире программы Коммент.Шоу.

Ранее сообщалось, что наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Заболотный провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.

