Заменивший Сафонова в старте Марин опубликовал пост после дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1
Поделиться
Голкипер «ПСЖ» Ренато Марин опубликовал пост после своего дебюта в Лиге 1 в составе красно-синих в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2).
Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6' 1:1 Пажи – 12' 2:1 Заир-Эмери – 62' 2:2 Тосин – 78'
Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды. Сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.
«Очень счастлив дебюту в Лиге 1. Несмотря на результат, двигаемся дальше», — написал Марин на личной странице в одной из социальных сетей.
Отметим, что серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
03:01
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:34
-
02:12
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:40
-
01:28
-
01:15
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:42
-
00:41
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:00
-
22:56