Заменивший Сафонова в старте Марин опубликовал пост после дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1

Голкипер «ПСЖ» Ренато Марин опубликовал пост после своего дебюта в Лиге 1 в составе красно-синих в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2).

Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды. Сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.

«Очень счастлив дебюту в Лиге 1. Несмотря на результат, двигаемся дальше», — написал Марин на личной странице в одной из социальных сетей.

Отметим, что серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась.