Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар вступил в стычку с Робиньо-младшим на тренировке «Сантоса» — Globo

Неймар вступил в стычку с Робиньо-младшим на тренировке «Сантоса» — Globo
Комментарии

Бразильский вингер Неймар оказался в центре инцидента во время утренней тренировки «Сантоса» 3 мая, сообщает Globo.

По информации источника, 34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику Робиньо-младшему и затем у них завязалась словесная перепалка. Неймар рассердился и посчитал, что ему проявили неуважение, после того как молодой футболист обыграл его и отреагировал на просьбу форварда быть «помедленнее».

После этого между ними произошла потасовка, в ходе которой Неймар толкнул и даже ударил полузащитника. Позже Неймар на базе поговорил с молодым футболистом и извинился за эмоциональную реакцию. Отмечается, что конфликт был улажен.

Представители «Сантоса» и агенты Робиньо-младшего не станли давать комментарии. В окружении Неймара, в свою очередь, заявили, что «не осведомлены об этом деле».

«Сантос» 6 мая сыграет с парагвайской «Реколетой» в матче групповой стадии Южноамериканского кубка.

Материалы по теме
Неймар без объяснения причин не явился на тренировку «Сантоса» — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android