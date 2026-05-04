Неймар вступил в стычку с Робиньо-младшим на тренировке «Сантоса» — Globo

Бразильский вингер Неймар оказался в центре инцидента во время утренней тренировки «Сантоса» 3 мая, сообщает Globo.

По информации источника, 34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику Робиньо-младшему и затем у них завязалась словесная перепалка. Неймар рассердился и посчитал, что ему проявили неуважение, после того как молодой футболист обыграл его и отреагировал на просьбу форварда быть «помедленнее».

После этого между ними произошла потасовка, в ходе которой Неймар толкнул и даже ударил полузащитника. Позже Неймар на базе поговорил с молодым футболистом и извинился за эмоциональную реакцию. Отмечается, что конфликт был улажен.

Представители «Сантоса» и агенты Робиньо-младшего не станли давать комментарии. В окружении Неймара, в свою очередь, заявили, что «не осведомлены об этом деле».

«Сантос» 6 мая сыграет с парагвайской «Реколетой» в матче групповой стадии Южноамериканского кубка.