Президент «Интера» высказался о назначении Киву прошлым летом на фоне титула в Серии А

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал назначение Кристиана Киву на пост главного тренера команды прошлым летом. 3 мая 2026 года «нерадзурри» под руководством Киву стали чемпионами Италии.

«Это был смелый, но в то же время продуманный выбор, потому что у Киву уже был серьёзный бэкграунд: как игрок он выиграл требл с «Интером», был капитаном «Аякса» в 21 год, побеждал с молодёжной командой «Интера» как тренер, а также спас «Парму» от вылета. У нас не было сомнений в его качествах, возможно, ему немного не хватало опыта, но мы поддержали его, чтобы компенсировать этот пробел в резюме. Он может и должен остаться в «Интере» на долгие годы, потому что обладает отличными качествами», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на интервью DAZN.

Это третье чемпионство «Интера» за последние шесть сезонов и восьмое в XXI веке.

