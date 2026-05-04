Роналду отреагировал на неожиданное поражение «Аль-Насра», ставшее первым в лиге с января

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от поражения своей команды в матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Кадисией» со счётом 1:3. Отметим, что Роналду провёл на поле в этой встрече 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Одна миссия. Продолжаем работать. Вместе», — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

Таким образом, клуб Криштиану прервал серию из 16 подряд побед в чемпионате страны. «Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 31 игре. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков. Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 27 забитых мячей и четыре результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.