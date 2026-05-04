«В этом главная проблема». Генич – о причине неудач ЦСКА в весенней части сезона

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о проблемах ЦСКА в весенней части сезона.

«Есть ощущение, что проблема не в клубе, а исключительно внутри коллектива, который разбился и разделился на части. И в этом заключается главная проблема. История с Мойзесом стала ключевой в этой истории», — сказал Генич в эфире программы Коммент.Шоу.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьи и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.