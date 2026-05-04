Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Арбелоа дал ответ, является ли Винисиус более командным игроком, чем Мбаппе

Тренер «Реала» Арбелоа дал ответ, является ли Винисиус более командным игроком, чем Мбаппе
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0) подробно ответил на вопрос, является ли вингер «сливочных» Винисиус более командным игроком, чем нападающий Килиан Мбаппе. В минувшем матче бразилец оформил дубль. Француз участия в игре не принимал из-за травмы.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

— Винисиус более командный игрок, чем Мбаппе?
— Нет. Точнее, я не хочу проводить сравнения между футболистами. Нам нужны все игроки. Я с первого дня говорю: для победы в каждом матче требуется вклад и вовлечённость всех. Меня настораживает, когда мы видим, что соперники пробегают больше, чем мы.

И дело не только в игре без мяча — это касается и игры с мячом. Нужны больше движения, больше открываний, больше рывков без мяча. Даже если это неудобно, иногда ради передачи приходится делать по десять рывков.

Но нужна вовлечённость всех — в прессинге, в обороне, в атаке. В современном футболе одного таланта недостаточно, если хочешь быть полноценной, трудно преодолеваемой командой.

Мне импонирует, когда игроки осознают, что вовлечённость — не просто важно, а часть ценностей «Реала». Когда мы говорим о «Реале Мадриде» и о том, как он формировался, это не клуб людей в смокингах, выходящих на поле. Это коллектив, который заканчивает матч в футболках, пропитанных потом, грязью, усилием, самоотдачей и стабильностью.

И когда в одной команде собираются лучшие игроки мира, которые разделяют ценности «Реала», тогда сочетаются талант, самоотдача и труд. Именно это делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего — благодаря тому, кем мы являемся и как строили свою историю, — приводит слова Арбелоа AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 41 встречу во всех турнирах, отметился 41 голом и шестью результативными передачами. На счету Винисиуса 50 игр, 21 мяч и 14 ассистов.

Материалы по теме
Арбелоа отреагировал на слухи, что футболисты «Реала» недовольны Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android