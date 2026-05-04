Тренер «Реала» Арбелоа дал ответ, является ли Винисиус более командным игроком, чем Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы команды в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0) подробно ответил на вопрос, является ли вингер «сливочных» Винисиус более командным игроком, чем нападающий Килиан Мбаппе. В минувшем матче бразилец оформил дубль. Француз участия в игре не принимал из-за травмы.

— Винисиус более командный игрок, чем Мбаппе?

— Нет. Точнее, я не хочу проводить сравнения между футболистами. Нам нужны все игроки. Я с первого дня говорю: для победы в каждом матче требуется вклад и вовлечённость всех. Меня настораживает, когда мы видим, что соперники пробегают больше, чем мы.

И дело не только в игре без мяча — это касается и игры с мячом. Нужны больше движения, больше открываний, больше рывков без мяча. Даже если это неудобно, иногда ради передачи приходится делать по десять рывков.

Но нужна вовлечённость всех — в прессинге, в обороне, в атаке. В современном футболе одного таланта недостаточно, если хочешь быть полноценной, трудно преодолеваемой командой.

Мне импонирует, когда игроки осознают, что вовлечённость — не просто важно, а часть ценностей «Реала». Когда мы говорим о «Реале Мадриде» и о том, как он формировался, это не клуб людей в смокингах, выходящих на поле. Это коллектив, который заканчивает матч в футболках, пропитанных потом, грязью, усилием, самоотдачей и стабильностью.

И когда в одной команде собираются лучшие игроки мира, которые разделяют ценности «Реала», тогда сочетаются талант, самоотдача и труд. Именно это делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего — благодаря тому, кем мы являемся и как строили свою историю, — приводит слова Арбелоа AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 41 встречу во всех турнирах, отметился 41 голом и шестью результативными передачами. На счету Винисиуса 50 игр, 21 мяч и 14 ассистов.