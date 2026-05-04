Тренер «Интера» Киву сделал заявление на фоне досрочного чемпионства команды в Серии А

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями от завоевания досрочного титула Серии А сезона-2025/2026 по итогам 35-го тура соревнования, где «нерадзурри» одолели «Парму» (2:0).

«Я и до этого был частью истории «Интера» (смеётся). Я рад за этих игроков, за клуб и за болельщиков, потому что им приходилось терпеть нарратив и подшучивания от тех, кто всегда пытался умалить их проделанную работу. Команда правильно засучила рукава, перестроилась и нашла мотивацию провести конкурентоспособный сезон. Они сделали это, и я рад за них: 21-й Скудетто — важная страница в истории этого большого клуба.

Я так же счастлив, как и когда выигрывал в качестве игрока, хотя тогда я был моложе, с более длинными волосами и чуть меньше седины. Вечером я хотел хорошо выглядеть для интервью. По долгу, по ответственности и из-за того, что представляет этот клуб, мы должны были быть конкурентоспособными. Сезон состоит из подъёмов и спадов. Это марафон, где в конце побеждает самая последовательная команда, набравшая наибольшее количество очков. К счастью, это были мы. Мы опирались на хорошую работу, сделанную с самого начала, несмотря на несколько поражений. Но мы сумели отреагировать, подняться и не терять из виду нашу цель.

В январе‑феврале мы поняли, что действительно конкурентоспособны и можем это осуществить. Мы преодолели трудные моменты, такие как вылет из Лиги чемпионов и поражение в дерби, и оставались на ногах, чтобы сохранять конкурентоспособность до конца. Я рад за игроков, они заслуживают выходить на поле и чувствовать привязанность и любовь болельщиков. Им стоит насладиться этим моментом.

Также следует отдать должное клубу, который всегда поддерживал нас и давал нам все необходимое в трудные моменты. Наши игроки действительно этого заслужили.

Я не говорю о себе. Лично я достаточно необычный человек. Несколько лет назад мне пришлось серьёзно поговорить с самим собой о жизни и смерти, и тогда я потерял своё эго. Я стараюсь быть лучшей версией себя и помогать этим игрокам, которым иногда нужна «палка», а иногда — «морковка». Я опираюсь на свой опыт в раздевалках и в управлении коллективом, чтобы понимать моменты и не повторять ошибок, которые допускал как игрок. Я хотел быть тренером по-своему — быть эмпатичным и человечным, не думать о себе или о внешнем одобрении. Я думаю о людях, которым не всё равно, и о том, чтобы отдать всё ради команды и болельщиков.

Как тренер, я знаю, что всегда нахожусь в зоне риска, и должен принимать это с улыбкой и с осознанием того, что даже когда дела идут плохо, я обязан делать всё возможное. В игровом плане мы всегда хотели быть проактивными, но в зависимости от соперника приходилось вносить изменения: двойной опорник, больше позиционных перестроений, использование коротких, простых передач, когда нас прессинговали. Всегда нужно понимать игровые моменты, адаптироваться и читать, что пытается сделать оппонент. Мои предшественники проделали большую работу, потому что эти игроки превосходно читают игру, и мне было легче подстраиваться под матчи. Хорошие игроки помогают тренерам выигрывать титулы и воплощать мечты. Что касается моих соперников, я могу лишь учиться у них, поскольку они многого добились и вписали себя в историю футбола», — приводит слова Киву официальный сайт «нерадзурри».

Это третье чемпионство «Интера» за последние шесть сезонов и восьмое в XXI веке.