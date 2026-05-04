Арбелоа высказался о грядущем «эль класико», который может обеспечить «Барселоне» титул

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем «эль класико» с «Барселоной», который состоится в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 10 мая в Барселоне. В данном матче каталонцы могут гарантировать себе чемпионский титул.

«Впереди важная игра с принципиальным соперником, который сейчас играет на высоком уровне. Это особенный матч для болельщиков и для нас. Мы нормально отдохнём и качественно подготовимся», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 34 туров Ла Лиги «Королевский клуб» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Барселона» с 88 очками после 34 игр.

