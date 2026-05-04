«Очень медленный и тугой». Григорян подверг критике игру «Реала» в текущем сезоне

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об игре мадридского «Реала» в сезоне-2025/2026, где испанский гранд не завоевал ни одного трофея.

«Реал» в этом сезоне, за редким исключением, очень медленный, тугой и откровенно мучается даже в матчах с аутсайдерами. Команде нужны перемены», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне «сливочные» проиграли «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, остановились на стадии 1/8 финала Кубка Испании, уступив команде из Ла Лиги 2 «Альбасете», не смогли выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, потерпев поражение в 1/4 финала по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» (4:6). После 34 туров Ла Лиги «Королевский клуб» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Барселона» с 88 очками после 34 игр.