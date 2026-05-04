Гвардиола объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» всё ещё борется за титулы

Гвардиола объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» всё ещё борется за титулы
Испанский наставник Хосеп Гвардиола высказался об уровне «Манчестер Сити» в сезоне-2025/2026.

«Я не работал бы здесь 10 лет, даже если бы выигрывал все эти трофеи, если бы не благоприятное окружение. Я всё ещё чувствую большую энергию и с удовольствием прихожу на работу в выходной. Меня обрадовало, что Гюндоган вернулся к нам из Барселоны и сказал: «Ман Сити — это топ, топ». Если так говорят, значит, мы движемся в правильном направлении. Именно поэтому мы постоянно выступаем в Лиге чемпионов уже 12-14 лет. Именно поэтому мы постоянно боремся за титул — клуб стабилен в тактике, системах, составе и тренерском штабе. Это своего рода среда, в которой людям комфортно», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» может завоевать три трофея. Команда дошла до финала Кубка Англии, где сыграет с «Челси». В АПЛ коллектив Гвардиолы располагается на второй строчке (70 очков после 33 игр), имея два матча в запасе перед возглавляющим таблицу «Арсеналом» (76 очков в 35 матчах). Ранее «горожане» завоевали Кубок английской лиги, победив в финале «канониров» со счётом 2:0. В Лиге чемпионов команда из Манчесетера завершила свой путь на стадии 1/8 финала, где смогла пройти «Реал» Мадрид.

