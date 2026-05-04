Сафонов отреагировал на пост голкипера Марина, который дебютировал за «ПСЖ» в Лиге 1
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на пост вратаря Ренато Марина, который дебютировал в составе красно-синих в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2). Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды, тем самым прервав серию из 19 матчей подряд в стартовом составе парижан.
Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6' 1:1 Пажи – 12' 2:1 Заир-Эмери – 62' 2:2 Тосин – 78'
После матча Марин опубликовал следующий пост: «Очень счастлив дебюту в Лиге 1. Несмотря на результат, двигаемся дальше».
«Всё так», — написал Сафонов в комментариях под постом одноклубника.
Ранее сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
05:47
-
05:42
-
05:34
-
04:55
-
04:35
-
03:58
-
03:48
-
03:31
-
03:12
-
03:01
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:34
-
02:12
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:40
-
01:28
-
01:15
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:42
-
00:41
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:47