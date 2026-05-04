Сафонов отреагировал на пост голкипера Марина, который дебютировал за «ПСЖ» в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на пост вратаря Ренато Марина, который дебютировал в составе красно-синих в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2). Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды, тем самым прервав серию из 19 матчей подряд в стартовом составе парижан.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

После матча Марин опубликовал следующий пост: «Очень счастлив дебюту в Лиге 1. Несмотря на результат, двигаемся дальше».

«Всё так», — написал Сафонов в комментариях под постом одноклубника.

Ранее сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.

