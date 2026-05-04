Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев, Луис Энрике и Кордоба — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Соболев, Луис Энрике и Кордоба — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 28-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Крыльев Советов» — сразу по четыре футболиста. По одному представителю у «Краснодара», «Динамо» и «Сочи». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Игорь Дивеев («Зенит»), Николас Маричаль («Динамо» Москва), Фернандо Костанца («Крылья Советов»).

Полузащитники: Максим Глушенков («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

Материалы по теме
Сборная 28-го тура РПЛ. Такой доминации, как у «Зенита» и «Крыльев», не было давно!
Сборная 28-го тура РПЛ. Такой доминации, как у «Зенита» и «Крыльев», не было давно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android