Соболев, Луис Энрике и Кордоба — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 28-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Крыльев Советов» — сразу по четыре футболиста. По одному представителю у «Краснодара», «Динамо» и «Сочи». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Игорь Дивеев («Зенит»), Николас Маричаль («Динамо» Москва), Фернандо Костанца («Крылья Советов»).

Полузащитники: Максим Глушенков («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).