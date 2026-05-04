«Ливерпуль» проводит худший сезон по количеству поражений в АПЛ за последние 11 лет
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счётом 3:2 в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6' 2:0 Шешко – 14' 2:1 Собослаи – 47' 2:2 Гакпо – 56' 3:2 Майну – 77'
Для команды Арне Слота это поражение стало уже 11-м в нынешнем сезоне АПЛ. В последний раз «Ливерпуль» проигрывал столько или больше матчей в лиге ещё в сезоне-2014/15 — тогда у «мерсисайдцев» было 12 поражений.
По ходу текущего чемпионата «Ливерпуль» дважды уступил «Манчестер Сити» (0:3, 1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2, 2:3). Также команда проигрывала «Брайтону» (1:2), «Вулверхэмптону» (1:2), «Борнмуту» (2:3), «Ноттингем Форест» (0:3), «Брентфорду» (2:3), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).
Фанаты «ПСЖ» встретили команду перед игрой с «Ливерпулем»
Комментарии
- 4 мая 2026
-
05:47
-
05:42
-
05:34
-
04:55
-
04:35
-
03:58
-
03:48
-
03:31
-
03:12
-
03:01
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:34
-
02:12
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:40
-
01:28
-
01:15
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:42
-
00:41
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:47