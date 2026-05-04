«Ливерпуль» проводит худший сезон по количеству поражений в АПЛ за последние 11 лет

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счётом 3:2 в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

Для команды Арне Слота это поражение стало уже 11-м в нынешнем сезоне АПЛ. В последний раз «Ливерпуль» проигрывал столько или больше матчей в лиге ещё в сезоне-2014/15 — тогда у «мерсисайдцев» было 12 поражений.

По ходу текущего чемпионата «Ливерпуль» дважды уступил «Манчестер Сити» (0:3, 1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2, 2:3). Также команда проигрывала «Брайтону» (1:2), «Вулверхэмптону» (1:2), «Борнмуту» (2:3), «Ноттингем Форест» (0:3), «Брентфорду» (2:3), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).

