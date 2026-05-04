Николо Скира дал инсайд по будущему Ромелу Лукаку на фоне конфликта в «Наполи»

Форвард Ромелу Лукаку может покинуть «Наполи» после чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, неаполитанский клуб готов рассмотреть продажу 32-летнего форварда примерно за € 10 млн.

Контракт бельгийца с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его зарплата составляет около € 8 млн в год.

По данным источника, интерес к нападающему уже проявляют клубы из Турции и Саудовской Аравии.

Напомним, Ромелу Лукаку перешёл в «Наполи» летом 2024 года из «Челси» за € 30,7 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за клуб семь матчей и забил один гол.

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку