Фабрицио Романо назвал новый клуб экс-звезды «Зенита» Халка

Нападающий Халк, покинувший «Атлетико Минейро», продолжит карьеру во «Флуминенсе». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Детали возможного перехода пока не раскрываются.

39-летний форвард выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока примерно в 1 млн евро.

За карьеру Халк также играл за «Шанхай Порт», «Зенит», «Порту», «Токио Верди», «Кавасаки Фронтале», «Консадоле Саппоро» и «Виторию».

В нынешнем сезоне бразилец провёл 22 матча за «Атлетико Минейро», забив пять голов и отдав три результативные передачи.

Халк сбросил 6 кг веса за матч

