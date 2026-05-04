Никита Чернов: знаю, что моя история со «Спартаком» завершена

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о карьере в «Спартаке».

«Пока разговоров никаких нет о моём будущем. Хочу максимально хорошо закончить этот сезон. Дальше отдохнуть и будем смотреть, созваниваться с агентом, что-то думать. Хочется приносить пользу команде. Пока не знаю какой, но хочется. Какой-нибудь (улыбается).

Думаю, что история со «Спартаком» завершена. Не то что думаю — я знаю, что да. Все новости читают. Спортивный директор «Спартака» уже всё сказал, что они в целом не заинтересованы. Хочется по максимуму приносить пользу здесь, в «Крыльях». Если всё хорошо пройдёт, то игра с «Акроном» станет 100-й для меня. Хочется уйти на мажорной ноте или остаться. Не знаю. Там уже будем разговаривать», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.

