Арбелоа ответил, могут ли сыграть Мбаппе и Карвахаль до конца сезона

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал состояние здоровья нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе и защитника мадридского клуба Даниэля Карвахаля после победы в матче 34-го тура испанского чемпионата с «Эспаньолом» со счётом 2:0.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

«Посмотрим, как Мбаппе будет себя чувствовать на этой неделе. После тестов на прошлой неделе казалось, что всё затянется подольше, но… посмотрим, как пойдёт его восстановление. И с Карвахалем — то же самое. У меня всё ещё есть большая надежда, что он сможет сыграть до конца сезона и… что он сможет восстановиться и достойно завершить сезон, выйдя на поле, чего, как мне кажется, заслуживает Дани Карвахаль. Не так ли?» — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, Мбаппе получил травму полусухожильной мышцы левой ноги матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом». У Карвахаля же была диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги второго мая.

