«С пенальти хорошо разобрались». Чернов — о судействе в матче «Крыльев» со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал судейство в матче 28-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой «Крыльев» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

— Не слишком часто вы высказывали недовольство Карасёву?
— В целом нормальное судейство было. Где надо — свистели. С пенальти хорошо разобрались (улыбается). Не было моментов, которые у нас вызвали бы недовольство. Понятно, что когда команда проигрывает… Спартаковцы больше к судье обращались. Может быть, мы где-то время тянули, ещё какие-то футбольные хитрости применяли. Но это всё равно футбол. Нам очки позарез нужны. Каждое очко на счету. Хорошо, что так получилось.

— «Крыльям» очки в борьбе за выживание нужнее, чем «Спартаку» — в бронзовой гонке?
— Я думаю, что да. Думаю, «Спартак» свои очки ещё наберёт (улыбается), — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.

