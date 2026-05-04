Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян оценил игру Кравцова, сделавшего хет-трик в матче «Сочи» с «Оренбургом»

Григорян оценил игру Кравцова, сделавшего хет-трик в матче «Сочи» с «Оренбургом»
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова в матче 28-го тура МИР Российской Премьер-лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась победой южной команды со счётом 3:1. Игрок в этом матче оформил хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

«Это его звёздный час. Редкость, чтобы центральный полузащитник забил три гола — ещё и красивых. У него хорошая техническая оснащённость в ударном искусстве. Почему он не забивал до этого? Остаётся только ему задать этот вопрос», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 28 туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» же после аналогичного количества матчей располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Чудеснейший хет-трик Кравцова! Как же «Сочи» цепляется за шанс на спасение. Видео
Чудеснейший хет-трик Кравцова! Как же «Сочи» цепляется за шанс на спасение. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android