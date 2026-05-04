Григорян оценил игру Кравцова, сделавшего хет-трик в матче «Сочи» с «Оренбургом»

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова в матче 28-го тура МИР Российской Премьер-лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась победой южной команды со счётом 3:1. Игрок в этом матче оформил хет-трик.

«Это его звёздный час. Редкость, чтобы центральный полузащитник забил три гола — ещё и красивых. У него хорошая техническая оснащённость в ударном искусстве. Почему он не забивал до этого? Остаётся только ему задать этот вопрос», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 28 туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» же после аналогичного количества матчей располагается на 13-й строчке.