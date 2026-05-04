«В это никто не мог поверить». Григорян — о борьбе «Сочи» за выживание в РПЛ
Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о положении «Сочи» в борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Напомним, в матче минувшего 28-го тура «Сочи» на своём поле переиграл «Оренбург» со счётом 3:1.
Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
1:0 Кравцов – 7' 2:0 Кравцов – 33' 3:0 Кравцов – 67' 3:1 Жезус – 69'
«Сочи» очень близок к спасению. Для этого им нужно выиграть хотя бы раз, а конкуренты свои матчи должны проиграть. Ещё совсем недавно в это никто не мог поверить», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке. На 14-й строчке в турнирной таблице находится махачкалинское «Динамо», в активе которого 24 очка.
