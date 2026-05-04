Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 мая

Сегодня, 4 мая, состоятся два заключительных матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 4 мая (время московское):

17:00. «Урал» — «Шинник»;

19:30. «Арсенал» Тула — «Ротор».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежского клуба 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).