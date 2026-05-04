Станислав Агкацев рассказал, как боролся с температурой перед матчем с «Акроном»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как боролся с температурой перед матчем 28-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

— Встать на ноги удалось благодаря нашим врачам. На прошедшей неделе практически ни одной тренировки не провёл. Лежал на базе в номере — боролся с температурой. Под 39 была. Буквально за день до игры с «Акроном» удалось сбить температуру и принять участие в матче.

— В прошлом сезоне был выбитый палец, сейчас ангина. Судьба такая?

— Видимо, да. Надо отдавать всё ради побед. Лечиться потом буду, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.