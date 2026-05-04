Никита Чернов прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал победу в матче 28-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1).

— Думаю, ребята понимали, что в матче со «Спартаком» придётся много бегать без мяча. Мы такая команда, которая тоже любит играть в атаку, играть с мячом. По сути, «Спартак» не давал нам ничего создать, но какие-то выбегания были. Всё, что было, — реализовали. И Серёга [Песьяков] потащил. Поэтому довольны.

— Песьяков последние две игры прямо в порядке!

— Последние две игры у нас все в порядке (улыбается), — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.