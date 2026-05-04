«Манчестер Юнайтед» забил больше одного мяча в трёх матчах с «Ливерпулем» подряд

«Манчестер Юнайтед» забил больше одного мяча в трёх матчах с «Ливерпулем» подряд, одержав при этом две победы. В прошлом году «красные дьяволы» сыграли вничью с мерсисайдцами 2:2 и выиграли 2:1. Накануне, 3 мая, «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» — 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

После этой игры «красные дьяволы» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы с 58 очками располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».