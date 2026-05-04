Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» забил больше одного мяча в трёх матчах с «Ливерпулем» подряд

«Манчестер Юнайтед» забил больше одного мяча в трёх матчах с «Ливерпулем» подряд
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» забил больше одного мяча в трёх матчах с «Ливерпулем» подряд, одержав при этом две победы. В прошлом году «красные дьяволы» сыграли вничью с мерсисайдцами 2:2 и выиграли 2:1. Накануне, 3 мая, «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» — 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

После этой игры «красные дьяволы» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы с 58 очками располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».

Материалы по теме
«Ливерпуль» проводит худший сезон по количеству поражений в АПЛ за последние 11 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android