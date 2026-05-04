«Пари НН» не смог выиграть в седьмом матче РПЛ подряд после поражения от «Ахмата»

«Пари Нижний Новгород» не смог одержать победу в седьмом матче подряд, потерпев поражение от грозненского «Ахмата» со счётом 0:2 в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Последний раз клуб из Нижнего Новгорода выигрывал 15 марта в матче с самарскими «Крыльями Советов» в 21-м туре. С тех пор команда провела семь игр, в которых потерпела пять поражений и сыграла два раза вничью.

После 28 туров «Пари Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. У команды 22 набранных очка. До зоны стыковых матчей два очка. В оставшихся двух турах РПЛ нижегородцы встретятся на домашнем стадионе с ЦСКА 11 мая и сыграют на выезде с казанским «Рубином» 17 мая.