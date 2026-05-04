«Мы доминировали». Олег Кононов — о матче «Торпедо» с «Чайкой» в 32-м туре Первой лиги

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал матч 32-го тура Лиги Pari, в котором его команда одержала победу над «Чайкой» со счётом 2:0.

— Если брать содержание игры, то в первом тайме мы доминировали — и по контролю мяча, и по созданию моментов. Достаточно хорошо играли. Во втором тайме было сложнее, потому что «Чайка» больше взяла мяч под контроль. Мы в какой-то степени уже больше контролировали игру в обороне, минимум моментов позволяли создавать сопернику. Хотя подходы у них были, но в целом играли достаточно организованно в обороне.

Забили второй мяч — такой трудовой: оказали давление на соперника, выиграли единоборство, быстро провели атаку и реализовали момент. Конечно, хотелось бы доминировать и во втором тайме так же, как в первом, но не всегда это получается. Главное — выиграли 2:0, не пропустили. Для нас эта победа была очень важна, особенно после двух предыдущих матчей, где выигрывать не удавалось.

— Во втором тайме полузащите стало сложнее контролировать игру. С чем это связано?

— Немного торопились при выходе из обороны, когда выигрывали мяч в центре поля. Были моменты, где можно было лучше доводить атаки до конца. Плюс «Чайка» организованно действовала в атаке, и в некоторых эпизодах мы с этим не справились. После игры сделаем анализ и посмотрим, в каких зонах мы действовали неправильно, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После 32 туров Первой лиги «Торпедо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 42 очками.