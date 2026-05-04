Артём Дзюба ответил, считает ли он себя лучшим нападающим РПЛ

37-летний форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим нападающим в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Ты мне скажи, пожалуйста, ты лучший нападающий чемпионата? Вот как ты считаешь?
— Нет, ну я в каких-то аспектах до сих пор лучший, наверное. Если взять там… В единоборствах, верховых, в сохранении мяча, наверное, до сих пор лучший. А так, в целом… Конечно, с возрастом движения меньше стало… Если брать всецело, то для меня, наверное, всё-таки Даку (лучший нападающий РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Понятно, он сейчас не в форме, много пропустил — габаритный нападающий, тяжелее набирать форму. Но если так взять, то лучший центрфорвард — это Мирлинд Даку, — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

