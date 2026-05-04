Агкацев — об отменённом голе Кордобы: никто не увидел, кроме одного человека на VAR

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «быков» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра закончилась победой «быков» со счётом 1:0.

— Ты видел, что было в отменённом голе Кордобы?

— Мне кажется, никто не увидел. Кроме одного человека, сидевшего на VAR, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.