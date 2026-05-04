«Интер» близок к продлению контракта с Кристианом Киву до 2028 года — Скира
Продление контракта с тренером «Интера» Кристианом Киву находится на финальной стадии. Остались последние детали, и ожидается подписание соглашения в конце сезона. Новый контракт будет действовать до 2028 года с зарплатой € 4 млн в год, плюс бонусы и опция продления на 2029 год. Об этом сообщил журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

Вчера, 3 мая, «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» в матче 35-го тура Серии А со счётом 2:0. Тренер миланцев Кристиан Киву впервые выиграл трофей на взрослом уровне, ранее он завоёвывал скудетто с молодёжной командой клуба.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Кристиан Киву был назначен главным тренером «Интера» в июне 2025 года. Нынешний контракт с румынским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года.

«Интер» набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Кроме того, команде предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Лацио» 13 мая.

